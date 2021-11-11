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الخميس، 11-11-2021 01:54 م

ميسي قد يعود إلى برشلونة مع قدوم تشافي!

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الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن تولي تشافي هيرنانديز مهمة تدريب فريق برشلونة قد يؤثر على عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى "كامب نو".

واضطر ميسي لمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيف الماضي، منضما إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، بعد إخفاق النادي الكتالوني في تمديد عقده بسب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وتحديد سقف الرواتب، رغم موافقة "البرغوث" على خفض راتبه بنحو 50%.

وأشارت صحيفة "ماركا"، إلى أن مسألة عودة ميسي إلى برشلونة ليست مستبعدة على أن يكون ذلك في صيف 2023.

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وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن العلاقة بين ليونيل ميسي ورئيس برشلونة، خوان لابورتا، أصبحت سيئة بسبب طريقة رحيل اللاعب.

ولكن لابورتا قد يستعين بخدمات المدرب الجديد، تشافي هيرنانديز، لإقناع "البرغوث" بالعودة بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ولن يتمكن النادي الكتالوني من دفع أي مبلغ مقابل إعادة النجم الأرجنتيني، وبالتالي سيتعين عليه الانتظار حتى نهاية عقده مع باريس صيف 2023.

وتزامل تشافي مع ميسي خلال الفترة بين عامي (2004 و2015) في برشلونة، وتربطهما علاقة قوية قد تجعل "البرغوث" يقبل بالعودة إلى "كامب نو".

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