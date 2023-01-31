الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 02:50 م

ميسي: كأس العالم قالت لي تعال وخذني.. رأيتها تلمع ولم أتردد في تقبيلها

120233192030222017736


الوكيل الإخباري - صرح النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يوم الاثنين، بأن حياته تغيرت بعد التتويج بلقب بطل مونديال قطر 2022، وأنه شعر وكأن كأس العالم كانت تناديه ليأخذها.

وقال ميسي في حديث مع إذاعة "أوربانا بلاي" التي تتخذ من بوينوس أيرس مقرا لها: "منذ 18 ديسمبر تغير كل شيء بالنسبة لي، ما حلمنا به أصبح حقيقة، لقد كان يوما رائعا حلمت به كثيرا في مسيرتي وفي النهاية تحقق ذلك، نمت جيدا وشعرت براحة أكبر".

وعن شعوره في اللحظة التي حان فيها الوقت لتسليم كأس العالم، قال ميسي: "صعدت ورأيتها تبرق في هذا الملعب الجميل (لوسيل) وكأنها تقول لي تعال وأمسك بي الآن يمكنك أن تلمسني، ولم أفكر بأي شيء آخر".

وأوضح ميسي: "كنت أود أن يعطيني دييغو مارادونا الكأس أو على الأقل يرى الأرجنتين بطلة المونديال.

وأضاف: "كنت أشعر أن الرب يحتفظ بهذا لي ولم يكن هناك وقت أفضل من هذا نفس الشيء مع كوبا أمريكا في نهاية مسيرتي، الآن أنا أقدر ذلك كل يوم، لا يمكنني طلب المزيد".

واستطرد: "أخبرت عائلتي أن الأمر انتهى بعد الكثير من الوقت، الكثير من المعاناة لأنها كانت هناك أوقات عانيت فيها كثيرا مع المنتخب الوطني، خيبات أمل كثيرة، كانت دائما قريبة جدا ولم تحدث أبدا. لقد تلقيت انتقادات من جميع الألوان لفترة طويلة وأنا أعلم أن عائلتي عانت من نفس الشيء مثلي أو أكثر، لقد أرادوا دائما أن يظهروا لي أنهم أقوياء".

وأضاف: "لكنني أعلم أنهم كانوا يعانون كثيرا في الداخل، ليس فقط لأنه لم يحدث، ولكن بسبب الأشياء القاسية التي قالوها نحوي، والتي تجاوزت كرة القدم، كان هذا ما أزعجني حقا وجرحني، لقد فزنا بكوبا أمريكا، وفزنا بكأس العالم، هذا كل شيء، لم يتبق شيء، لقد انتهى الأمر".

وبسؤاله هل أعدت مشاهدة نهائي كأس العالم؟ قال ميسي: "نعم أحيانا أشاهد الأحداث البارزة أو بعض المقاطع، لكن المباراة بأكملها لا".

وعن ليلة المباراة النهائية: "كان كل شيء هادئا، لقد نمت جيدا، طوال كأس العالم كان الأمر كما لو كان هادئا للغاية، وفي الوقت نفسه نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، لقد نمت جيدا ولم أشعر بالقلق وكنت هادئا جدا".

وتطرق للحديث عن أصعب مواجهة في مونديال قطر، قائلا: "أعتقد أن أصعب مباراة خضناها في كأس العالم كانت ضد المكسيك، في جميع المباريات كنا أفضل من خصومنا لأننا كنا نعرف دائما ما يتعين علينا القيام به في كل مباراة، لقد أعدنا الجهاز الفني بشكل جيد للغاية".

وتابع ميسي عن مشاداته خلال مواجهة هولندا: "لقد خرجت في ذلك الوقت من الحماس دون تخطيط، أخبرني بعض اللاعبين قبل اللقاء "هل رأيت ما قاله فان خال؟"، (يضحك). وبخصوص "كيميرا بوبو" أنا لا أحب ترك تلك الصورة عني، لكنها خرجت على هذا النحو، كان هناك الكثير من التوتر".

وعن ركلة الجزاء النهائية: "من الصعب شرح ما أشعر به في تلك اللحظة، هناك العديد من الأشياء التي تخطر ببالي حينها، يبدو الأمر وكأنك تنفجر وتستمتع بتلك اللحظة، ولا تكون قادرا على تصديق أنها النهاية وأننا قد حصلنا عليها".

وختم ميسي: "أراد الكثيرون فوز الأرجنتين، من الواضح أن كل واحد أراد أن يكون منتخب بلاده بطلا أولا، ولأنهم استبعدوا فقد شجعوا الأرجنتين لأنهم أرادوا مني أن أكون بطلا للعالم. لقد كان شيئا سمعته لفترة طويلة، قبل أن يبدأ أيضا، أراد الناس مني الفوز بكأس العالم، لا أعتقد أن أي شيء من هذا القبيل حدث على الإطلاق، كل هذه الطاقة جعلته يحدث في النهاية".

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على استاد "لوسيل".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202331163230577164773

أودينيزي يبرم صفقة فرنسية

1202331152746583153898 (1)

العوضات يلتحق بالنصر الكويتي

120233114214163582955

قرار القادسية يصدم عدي الصيفي: ظلم ينهي مسيرتي!

12023311119261483002

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1202331104710391013668

الريان القطري يتفق على صفقة بوفال

120233110241649878960

رسميا.. روما يعلن رحيل لاعبه إلى البريميرليج

أخبار متعلقة
120232192510997986261

هل ينتقل ميسي للدوري السعودي؟.. مسؤول سعودي يرد!

1202319122837736588251

بيان غامض.. دون الكشف عن السبب الاتحاد القطري يوقف ويغرم نجوم العنابي

120231994517841106365

بشرى سارة للمشجعين في كأس العالم للأندية

1202317112128904872652

ميسي يفاجئ جماهير الهلال بأهم قرار

12023149350482106637

حقيقة قميص المنتخب الأرجنتيني الجديد المستوحى من "البشت"

12023585526808080563

ميسي يدخل التاريخ بكأس عالم مزيفة!