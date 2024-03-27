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الأربعاء، 27-03-2024 02:51 م

ميسي: كنت سأعتزل لو خسرنا المونديال

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الوكيل الإخباري - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، عن اللحظة التي سيعلن فيها تعليق حذائه، مؤكدا أنه كان سيعتزل لو لم يحقق لقب المونديال.

وقاد البرغوث منتخب بلاده للتويج بكأس العالم الأخيرة، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح. 

وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست "Big Time"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، "لقد كنت محظوظا بتحقيق كل شيء ممكن خلال مسيرتي في عالم كرة القدم، لقد تحققت كل أحلامي، لا أستطيع أن أطلب المزيد، والآن  أحاول أن أستمتع كثيرا بكل ما لدي".

وتابع: "كنت سأعتزل في حال لم نحقق لقب المونديال، لكن حاليا لم أفكر في ذلك بعد، في اللحظة التي أشعر فيها أنني لن أقدم الفائدة لفريقي سأعتزل".

وأضاف: "في كأس العالم كانت الضربة القاسية في المباراة الأولى (الهزيمة أمام السعودية)، بعد ذلك عشنا شهرا رائعاً، لقد كنا أبطالا في النهاية ورفعنا كأس العالم وهذه اللحظات هي الأفصل بكل تأكيد". 

وعما إذا كان يتقبل النقد، أجاب البرغوث: "لكل شخص أحقية النقد، والانتقادات التي تخص كرة القدم لا تزعجني، لأنني أول منتقد لنفسي، وأنا أول من يحاسب نفسي وهذا جزء من اللعبة".

وأتم: "أود أن أشكر الجميع على المحبة التي أتلقاها عندما أكون متواجدا في السعودية، لقد أتيحت لي فرص عديدة للتواجد في المملكة، شكرا لكم على حسن استقبالكم وأرسل لكم تحية كبيرة".

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