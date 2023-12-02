ميسي: ليفاندوفيسكي أزعجني وعاقبته

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كشف النجم ليونيل ميسي عن حقيقة الخلاف الذي حدث بينه وبين النجم روبرت ليفاندوفيكسي.قال لاعب إنتر ميامي الأمريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية إنه كان غاضباً ومنزعجاً من تصريحات ليفاندوفيسكي بشأن حصوله على الكرة الذهبية.وأضاف: "أعتقد أن ما قاله عني غير صحيح، ولقد شعرت فعلاً بالانزعاج".وتابع: "عندما لعبت الأرجنتين مع بولندا عاقبته بمراوغته والعودة لمراوغته أكثر من مرة".وأشارت الصحيفة إلى أن أنخيل دي ماريا تحدث عن خلاف اللاعبين قائلاً: "حتى جدتي أدركت أن ميسي كان يتعمد مراوغة ليفاندوفيسكي في كأس العالم".وكان ليفاندوفيسكي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022 ضمن جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" ولكن ليونيل ميسي بصفته قائد منتخب الأرجنتين لم يصوت للاعب البولندي.وأكد أسطورة الأرجنتين أنه تم حل الخلاف مع ليفاندوفيسكي، الذي تحدث معه قبل انتقاله إلى برشلونة بشأن الأجواء هناك والمعيشة في المدينة.