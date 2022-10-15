ميسي: هذا أكثر ما يقلقني قبل مونديال قطر

الوكيل الإخباري - أعرب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن قلقه بشأن الإصابات التي تعرض لها زميليه باولو ديبالا وأنخيل دي ماريا، قبل أسابيع معدودة على انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022".



وعانى ميسي نفسه من إصابة طفيفة مؤخرا، أبعدته عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان، لكن يبدو أنه بات جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو ضد مارسيليا، بعد تعافيه من مشكلة في الساق.



وخلال تصريحات لقناة "DirectTV Sports"، قال ميسي "أتمنى أن يتعافى دي ماريا وديبالا، ومازال لديهما وقت لذلك".



وأضاف "نأمل في وصول كافة اللاعبين للمونديال بحالة جيدة.. الخوف من الإصابة موجود، لكن الأفضل أن تلعب بشكل طبيعي".



وأشار صاحب الـ35 عاما إلى اختلاف أجواء النسخة المقبلة من كأس العالم، نظرا لإقامتها نهاية العام، مضيفا "هناك بعض الأمور التي قد تحدث وتمنع بعض اللاعبين من المشاركة بها".



ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة السعودية، المكسيك وبولندا.

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