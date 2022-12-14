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الأربعاء، 14-12-2022 11:38 ص

ميسي وأساطير الأرجنتين يكشفون سبب وصولهم لنهائي كأس العالم

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الوكيل الإخباري -  حجز منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، مكانا للتانجو في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتخطى منتخب الأرجنتين نظيره كرواتيا، بثلاثية نظيفة في دور نصف النهائي ليتأهل لنهائي المونديال.

السعودية سر وصول الأرجنتين لنهائي كأس العالم
وخرجت تصريحات ميسي ومدربه ليونيل سكالوني وأيضا عدد من أساطير التانجو أن أن صدمة الخسارة أمام السعودية في أولى مباريات كأس العالم كانت سببا مباشرا في وصول المنتخب لنهائي المونديال.

وقال ميسي في تصريحاته عقب المباراة: أستطيع أن أقول إن خسارة المباراة الأولى ضد السعودية كانت صدمة بالنسبة لنا بعد الفوز في 36 مباراة، لم نتوقع الخسارة. كانت هزيمة مريرة.

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مضيفا: عقب تلك المباراة عرفنا كيف نعود ونستجمع قوانا وكانت نقطة بداية جديدة كنا هذه الهزيمة ساعدتنا من أجل العودة سريعا والوصول إلى نهائي كأس العالم.

فيما قال سكالوني مدرب الأرجنتين عقب اللقاء: منتخب السعودية هو السبب في وصولنا لنهائي كأس العالم و أشكر الجمهور الارجنتيني الذي دعمنا بعد الخسارة أمام السعودية في بداية المونديال واعادنا للانتصارات.


بينما قال جابريل باتيستوتا أسطورة الأرجنتين السابق أيضا في نفس السياق في تصريحاته: بعد مباراة السعودية المنتخب الأرجنتيني عرف كيف يجد المستوى المطلوب ويعود للطريق الصحيح.

 

 

ملاعب 

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