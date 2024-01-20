ميسي ودي ماريا يشاركان في أولمبياد باريس

الوكيل الإخباري - أكدت تقارير إعلامية أن النجمين ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا يرغبان في المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024.



قالت صحيفة directvsports إنه "رغم انتهاء منافسات كوبا أمريكا قبل أسبوعين من انطلاق أولمبياد باريس، ولكن الثنائي الأسطوري للمنتخب الأرجنتيني يأملان في أن يخوضا غمار البطولة الأولمبية".



أكدت تقارير إعلامية أرجنتينية أن النجمين أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي يرغبان في المشاركة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024.



وأضافت: "يتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا خلال الفترة 20 يناير (كانون الثاني) إلى 11 فبراير (شباط)، إذ تقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث تلعب من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد".



وتابعت: "منتخب الأرجنتين تحت 23 سنة في حال تأهله إلى الأولمبياد سيخوض مباراتين تحضيريتين ضد الصين وأوروغواي في مارس (آذار) المقبل، ويأمل زميلهما السابق خافير ماسكيرانو الذي يقود الفريق أن يشاركا في المباراتين".

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ولفتت إلى أن منتخب الأرجنتين يلعب في المجموعة الثانية التي تضم أوروغواي وشيلي وباراغواي وبيرو، إذ كان ميسي ودي ماريا ساهما في آخر تتويج للأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.

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