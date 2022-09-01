ميسي ورونالدو على رأس 7 نجوم تنتهي عقودهم نهاية الموسم

الوكيل الاخباري - يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مجموعة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم فى الدوريات الأوربية الكبري نهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع لأي ناد آخر مجانا خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، وقبل بداية موسم 2023-2024.



يأتي أبرز 7 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم مع نهاية الموسم الحالي في الدوريات الأوروبية الكبرى "البيج 5"، على النحو التالي:



1-النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يأتي على رأس اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويقضى رونالدو صاحب الـ37 عاما موسمه الثاني مع مان يونايتد، منذ العودة العام الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو، ويسعى إلى الرحيل عن النادي سواء غلق القيد في الميركاتو الصيفي الحالي أو يناير المقبل.





2- نفس الحال بالنسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاما مع باريس سان جيرمان، حيث يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال شهر يناير، في ظل ارتباطه مع النادي الفرنسي بعقد لنهاية الموسم الحالي بعد الانتقال إليه مجانا في 2021 بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

3- البرازيلي روبرتو فيرمينو صاحب الـ30 عاما ينتهى عقده مع ليفربول مع نهاية الموسم الحالي هو الآخر، بعد أن استمر مع الريدز لمدة 8 مواسم، عقب الانضمام إلى النادي الأنجليزي من هوفنهايم الألماني في 2015، وتشير البوادر إلى إمكانية عدم التجديد معه وخوضه تجربة جديدة.

4- النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد يحق له الرحيل مجانا نهاية الموسم الحالي، حال عدم تجديد عقده الذي ينص على إمكانية التمديد لموسم إضافي.

5- النجم الألماني توني كروس صاحب الـ32 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2023، وتحوم الشكوك حول إمكانية تجديده مع الملكي، وفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية قبل عدة أسابيع.

6- النجم الفرنسي نجولو كانتي صاحب الـ31 عاما يقضي حاليا موسمه الأخير في عقده مع تشيلسي، الذي انضم إليه في 2016 قادما من ليستر سيتي، وتردد في الآونة الأخيرة أنه يتجه للرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

7- النجم الشاب الإسباني جافي لاعب برشلونة عقده ممتدة حتى صيف 2023، وهناك تضارب حول التجديد معه أو الرحيل بعد الموسم الحالي، مع وجود تقارير أكدت إلى امتلاكه عروض جادة من بعض الأندية أبرزها ليفربول.