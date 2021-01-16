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السبت، 16-01-2021 02:08 م

ميسي ورونالدو في برشلونة .. حلم لم يتحقق

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الوكيل الإخباري _ كشفت صحيفة "غول"، نقلاً عن المرشح لرئاسة فريق برشلونة الإسباني خوان لابورتا، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير كرة القدم، والتي تتعلق بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك في تفاصيل تعود لعام 2003.

ونشرت صحيفة "غول" مقابلة لرئيس برشلونة السابق والمرشح لرئاستها مجدداً خوان لابورتا، والذي أشار إلى أن كريستيانو رونالدو كان قريباً من التوقيع مع برشلونة في عام 2003، إلا أن القرار النهائي كان عدم التوقيع لينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد بعد ذلك.



وقال خوان لابورتا في حديث لموقع "غول": "كنا قريبين من التوقيع مع رونالدينيو ورافاييل ماركيز، إلا أن الأشخاص الذي أوصوا بماركيز اقترحوا التوقيع مع كريستيانو رونالدو الذي كان يلعب مع سبورتينغ البرتغالي في ذلك الوقت".

وتابع لابورتا حديثه قائلاً "أحد وكلاء أعمال رونالدو قال آنذاك إنه لديه لاعب يريد بيعه مقابل 19 مليونا لمانشستر يونايتد، لكنه قادر على بيعه لبرشلونة مقابل 17 مليون يورو. لكننا كنا اخترنا رونالدينيو عندها، لأن رونالدو كان يلعب على الجناح أكثر من الوسط الهجومي، وكنا نعتقد أن هذا المركز مُغطى، لذلك رفضنا التوقيع معه ولا نندم على ذلك".

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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