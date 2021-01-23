ميسي ورونالدو يرفضان عرضا ضخما للتوجه الى السعودية

الوكيل الإخباري_ كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رفض الثنائي الأفضل في العالم رونالدو وميسي عرضا من المملكة العربية السعودية بالفترة الماضية.



ووفقا لصحيفة الديلي تليجراف البريطانية فإن ميسي أسطورة برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس رفضا عرضا ضخما من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية.





واشارت الصحيفة إلى أن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية كانت تأمل في التعاقد مع رونالدو وميسي لقيادة حملة ترويجية لتشجيع السياحة في المملكة تحت شعار “Visit Saudi”.



واكدت الصحيفة على أن الثنائي الأفضل في العالم رفضا العرض المقدم ويعود سبب الرفض بسبب “حقوق الإنسان”.



ويعد الثنائي رونالدو وميسي هما الأشهر في العالم في مجال كرة القدم ولذلك كان هناك قوي من وزارة السياحة في السعودية للتعاقد معهما للترويج لهذه الحملة.



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المصدر : ملاعب



