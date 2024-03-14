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الخميس، 14-03-2024 02:48 م

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لربع نهائي الكونكاكاف

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الوكيل الإخباري - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواني لويس سواريز، فريقهما إنتر ميامي الأمريكي للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بالانتصار 3-1 في إياب ثمن النهائي على ناشفيل، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 2-2.

وعاد ميسي وسواريز إلى التشكيل الأساسي في إياب ثمن النهائي الذي أقيم مساء الأربعاء في معقل إنتر ميامي وسجل وصنع كل منهما هدفا، بعد حصولهما على راحة في مواجهة الدوري أمام مونتريال.

افتتح سواريز التسجيل لإنتر ميامي (ق8) بعد تمريرة من ميسي الذي أحرز الهدف الثاني (ق40) قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور.

وخلال 260 مباراة خاضاها سويا، صنع ميسي 40 هدفا لسواريز.

أما هدف إنتر ميامي الثالث فسجله روبرت تايلور (ق63) بعد تمريرة من سواريز، فيما أحرز هدف ناشفيل الوحيد سام سوريدج (ق90+3).

وبانتصاره إيابا وانتهاء لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 ، تأهل إنتر ميامي لربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف حيث سيلتقي الفائز من مواجهة ثمن النهائي التي تجمع مونتيري المكسيكي وسينسيناتي الأمريكي.

وبهدفه هذا، رفع ميسي عدد أهدافه هذا العام مع إنتر ميامي إلى 5 في 5 مباريات بينما سجل سواريز 4 أهداف في 6 لقاءات.

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