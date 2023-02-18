السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مطالبات بإعادة تأهيل شوارع المدينة الصناعية بالمفرق

هل تحسم الطائرات المقاتلة الحرب لصالح أوكرانيا؟

الزراعة: نسبة الشفاء من الحمى القلاعية 75%

القيسي : النقل السياحي يعتبر ركيزة أساسية في صناعة السياحة الأردنية

تعرف على العقوبات المتوقعة بحق مزوري الأوراق النقدية في الأردن

زاخاروفا تعلق على اعترافات فون دير لاين المفاجئة في مؤتمر ميونيخ

"مربو الأبقار": كميات الحليب في الأسواق تغطي حاجة السوق

مصر..محكمة الجنايات تصدر حكمها بشأن الفتاة التي قتلت والدتها

جمعية مربي الأبقار: الحمى القلاعية كبدت القطاع خسائر تجاوزت 35 مليون دينار

استطلاع دولي يبين أكثر من أقلق العالم في كانون الثاني الماضي

السبت، 18-02-2023 04:12 م

ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس لموقعة ليل

2202318155521990583088


الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ليل، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

وشهدت اختيارات جالتيه، استبعاد ماركينيوس، الذي تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال موقعة بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يستأنف ماركينيوس، التدريبات الجماعية، خلال الأسبوع المقبل.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي: 

بريسنل كيمبيمبي - سيرجيو راموس - ماركو فيراتي - كيليان مبابي - فابيان رويز - نيمار جونيور - خوان بيرنات - دانيلو بيريرا - سيرجيو ريكو - فيتينيا - نونو مينديز - كارلوس سولير - تيموثي بيمبيلي - ليونيل ميسي - الشدايل بتشيابو - زاير إيمري - إسماعيل غربي - هوجو إيكتيكي - ألكسندر لوتيلييه - جيانلويجي دوناروما 

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202318163816197797620

خطوة مفاجئة تعيد مارسيلو لطاولة النصر السعودي

2202318135333219962951

استبعاد مفاجئ لنجم ريال مدريد أمام أوساسونا

2202318142027307162607

رغبة نيمار تخالف التوقعات بشأن مصيره

2202318151544519685564

بايرن ميونيخ يكشف موعد عودة ساديو ماني

2202318124413769134911

تشيلسي يودع أتسو برسالة أخيرة

22023181012449542439

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
220231510742231884487

رسالة حماسية من راموس لجماهير باريس

220231414551113932920

القنوات المجانية لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الليلة

120232410441108318310

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز صدارة الدوري الألماني بمواجهة كولن

1202323104230688305794

سان جيرمان يجد الصفقة المثالية لخلافة مبابي

12023229844993941409

نيمار يثير مخاوف سان جيرمان قبل موقعة بايرن ميونخ

120232192049280102844

تذكرة فوق الخيال الأغلى بتاريخ كرة القدم.. من هو صاحبها وكم دفع وماذا حقق؟ (فيديو)