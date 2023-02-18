ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس لموقعة ليل

الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة ليل، المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.



وشهدت اختيارات جالتيه، استبعاد ماركينيوس، الذي تعرض لإصابة في الفخذ الأيسر خلال موقعة بايرن ميونخ.



ومن المقرر أن يستأنف ماركينيوس، التدريبات الجماعية، خلال الأسبوع المقبل.



وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:



بريسنل كيمبيمبي - سيرجيو راموس - ماركو فيراتي - كيليان مبابي - فابيان رويز - نيمار جونيور - خوان بيرنات - دانيلو بيريرا - سيرجيو ريكو - فيتينيا - نونو مينديز - كارلوس سولير - تيموثي بيمبيلي - ليونيل ميسي - الشدايل بتشيابو - زاير إيمري - إسماعيل غربي - هوجو إيكتيكي - ألكسندر لوتيلييه - جيانلويجي دوناروما



يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة.

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