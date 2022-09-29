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الخميس، 29-09-2022 02:23 م

ميسي ومبابي يثيران الشكوك في باريس

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الوكيل الإخباري - أثار ليونيل ميسي وكيليان مبابي، نجما باريس سان جيرمان الشكوك، قبل مواجهة نيس، يوم السبت المقبل، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وغاب ميسي ومبابي عن المران الجماعي صباح اليوم الخميس، وتدربا بشكل منفرد، ما يثير التساؤلات بشأن جاهزيتهما البدنية للقاء.

كما غاب عن المران الجماعي الثنائي المصاب برسنيل كيمبيمبي وماركو فيراتي، الذي ينفذ أيضا عقوبة الإيقاف لمباراة أمام نيس.

في المقابل، استعاد كريستوف جالتيه مدرب بي إس جي عددا من النجوم الدوليين مثل نيمار جونيور وماركينيوس إضافة للثلاثي البرتغالي دانيلو بيريرا ونونو مينديس وفيتينيا والثنائي الإسباني بابلو سارابيا وكارلوس سولير إضافة إلى المغربي أشرف حكيمي.

ويتصدر بي إس جي الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بينما يقبع نيس في المركز 13 برصيد 8 نقاط.

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