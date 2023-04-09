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الأحد، 09-04-2023 02:10 م

ميسي ومبابي يقودان هجوم باريس أمام نيس

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الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة نيس، يوم السبت، ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ويلعب بي إس جي بتشكيل يضم:

"دوناروما، حكيمي، راموس، ماركينيوس، نونو مينديس، فيتينيا، دانيلو، ريناتو سانشيز، سولير، ميسي، مبابي".

أما نيس، فيلعب بالتشكيل الآتي: 

"شمايكل، بارد، دانتي، توديبو، ميندي، نادياشيمي، بداوي، ارون رامسي، تورام، موفي، نيكولا بيبي".

يذكر أن سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، بينما يحل نيس في المركز الثامن بـ45 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز باريس على نيس بنتيجة 2-1 في ملعب حديقة الأمراء.

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