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الثلاثاء، 22-11-2022 12:43 م

ميسي يبدأ رقصته الأخيرة في مواجهة السعودية

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الوكيل الإخباري - يخوض ليونيل ميسي الخطوة الأولى من رقصته الأخيرة في صفوف منتخب بلاده الأرجنتين، عندما يواجه نظيره السعودي على ملعب لوسيل الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر.

وكان ميسي الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، صرح في السادس من أكتوبر الماضي، بأن نسخة كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له، ولا شك بأنه يريدها تتويجا لمسيرة مظفرة فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة في صفوف برشلونة الإسباني ثم باريس سان جيرمان الفرنسي، كما توج مع بلاده بكوبا أمريكا عام 2021 ليقودها إلى أول لقب قاري منذ 1993.

ويشارك ميسي (35 عاما) في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفا في نسخة البرازيل عام 2014.

وقال ميسي الذي يتألق في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم في حديث مع موقع الاتحاد الأمريكي الجنوبي للعبة "نحن متحمسون جدا. لدينا مجموعة جيدة جدا ومتلهفة للغاية. لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة. نعلم بأن مجموعات كأس العالم ليست سهلة".

وتخوض الأرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. 

ويملك المدرب ليونيل سكالوني، تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد بالإضافة إلى ميسي على المخضرم آنخل دي ماريا جناح يوفنتوس الإيطالي، ومهاجم إنتر الايطالي، لاوتارو مارتينيس، بالإضافة إلى ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو من توتنهام الإنجليزي، وليساندرو مارتينيس من مانشستر يونايتد الإنجليزي أيضا.

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وكانت آخر مباراة تحضيرية للمنتخب الأرجنتيني، بطل 1978 و1986 الذي اكتفى بدور ثمن النهائي في روسيا 2018 عندما خسر أمام فرنسا 3-4، فوزه الساحق قبل أيام على مضيفه الإماراتي بخماسية نظيفة.


وإلى جانب السعودية والأرجنتين تضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي المكسيك وبولندا اللذين سيتواجهان اليوم أيضا. 

 

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