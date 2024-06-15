ميسي يتألق في فوز عريض للأرجنتين على جواتيمالا

الوكيل الاخباري-

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سجل كل من ليونيل ميسي، ولاوتارو مارتينيز، هدفين لكل منهما ليقودا منتخب الأرجنتين إلى فوز عريض (4-1) أمام جواتيمالا في المباراة التحضيرية الأخيرة قبل كوبا أمريكا.وقاد ميسي، الذي لعب 90 دقيقة كاملة، الألبيسيليستي ليفرض هيمنته أمام جواتيمالا التي فشلت في التأهل لبطولة كوبا أمريكا، التي تنطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة.افتتحت جواتيمالا، التسجيل مبكرا في الدقيقة (0) عندما أحرز ليساندرو مارتينيز، هدفا بالخطأ في مرماه.لكن الأرجنتين أدركت التعادل سريعا عن طريق ميسي في (ق 12)، واحتسب الحكم، ركلة جزاء، سجلها لاوتارو مارتينيز بنجاح معلنا الهدف الثاني للأرجنتين (ق 39).وفرضت الأرجنتين، سيطرتها الكاملة على المباراة في الشوط الثاني مع نزول أنخيل دي ماريا، ورودريجو دي بول، ولياندرو باريديس.