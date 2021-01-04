ميسي يتخذ قرارا حاسما في برشلونة حول مستقبله

الوكيل الإخباري _ لا يزال الحديث عن مستقبل الاسطورة ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الاسباني هو الحدث الشاغل في وسائل الاعلام بالفترة الحالية.





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وارتبط ميسي بالعديد من الوجهات بالصيف المقبل، فهناك تكهنات برحيله عن برشلونة لباريس سان جيرمان الفرنسي أو لمانشستر سيتي الانجليزي وهناك اتجاه لتمديد عقده مع البرسا عقب نهاية العقد الحالي.





ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن ميسي يريد الاستمرار في برشلونة ونهاية مسيرته الكروية مع الفريق بالكامب نو.



واضافت الصحيفة، أن ميسي ينتظر معرفة الرئيس الجديد لبرشلونة بعد الانتهاء من الانتخابات لإعلان قراره النهائي بشأن التجديد.



واشارت الصحيفة إلى أن ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة والاعتزال بالكامب نو لإنهاء مسيرته التاريخية مع البرسا في أفضل صورة.



وكان ميسي قد صرح في أخر مقابلة، بأنه سيحدد مستقبله في الصيف المقبل، مع نهاية موسمه مع برشلونة.









المصدر : ملاعب



