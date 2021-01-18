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الإثنين، 18-01-2021 02:50 م

ميسي يتعرض للإهانة بسبب رونالدو

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الوكيل الإخباري _ أبدى البرازيلي أرثور ميلو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تفضيله لزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.

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ولعب أرثور بجانب ميسي في برشلونة لمدة موسمين، قبل أن يرحل ليوفنتوس بداية الموسم الجاري في صفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

وقال أرثور في تصريحات عبر "يوتيوب" عن ميسي ورونالدو: "كريستيانو رونالدو يعبر عن نفسه أكثر من ميسي، حيث أنه يتوافق مع كل زملائه في غرفة خلع الملابس".


وأضاف: "رونالدو يتحدث للجميع، وربما بسبب عنصر اللغة يجعل الأمور أسهل".


وأوضح: "كل شخص له طريقة في القيادة، ميسي يفعل ذلك بالإشارات، حيث أنه يظهر شخصيته عندما يستلم الكرة، في ظل رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز".

وواصل بشأن رونالدو: "أنا لست صديقا لكريستيانو لدرجة أن أذهب لبيته وأتناول القهوة معه، ولكن لدينا علاقة جيدة":

وأتم: "رونالدو كالوحش في التدريبات، ولمن أيضا لا يتراجع أبدا إذا كان هناك زميل يحتاج لمساعدة منه".

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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