ميسي يتوج بجائزة جديدة (فيديو)

الوكيل الإخباري - حصل النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، على جائزة فردية جديدة مع فريقه، بعد مشاركته في أول مباراة ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".



وسجل ميسي الهدف الثاني لناديه إنتر ميامي في مباراته أمام فريق نيويورك ريد بولز (2-0)، فجر الأحد الماضي، ضمن الدوري الأمريكي.



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وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) عن فوز ميسي بجائزة هدف الجولة الماضية من الدوري.



وتفوق ميسي على سابا لوبسانيدزي وشاندي سيلفا ثنائي نادي أتالانتا يونايتد، وإيريك تومي لاعب كانساس سيتي، بعد اكتساحه التصويت الذي شارك فيه المشجعون، وذلك بنسبة بلغت 90%.



يذكر أن ميسي (36 عاما) انضم إلى صفوف نادي إنتر ميامي في يوليو الماضي، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان.



وشارك النجم الأرجنتيني في 9 مباريات بقميص إنتر ميامي بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 11 هدفا وقدّم 3 تمريرات حاسمة، وقاد فريقه للتتويج بكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، وبلوغ نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

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