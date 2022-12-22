ميسي يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية امس الأربعاء، توصل باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق أولي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022، لتمديد عقده مع النادي .



وانضم ميسي (35 عاما) إلى صفوف النادي الفرنسي قادما من برشلونة صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عامين ينتهي صيف 2023.

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وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" أن ميسي لا يرغب في الرحيل عن باريس في نهاية الموسم، وتكللت المفاوضات التي استمرت بين والد النجم الأرجنتيني خورخي ميسي، والنادي الباريسي في الأشهر القليلة الماضية، باتفاق لاستمراره في "حديقة الأمراء".



وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي لا يزال متعطشا للفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، ويجد في باريس الفرصة الأكبر في تحقيق هدفه المنشود في الفترة المقبلة.



وكان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، قد صرح مؤخرا، بأن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم 2022.



يذكر أن ليونيل ميسي أحرز 12 هدفا إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة بقميص باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

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