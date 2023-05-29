ميسي يثير الجدل في باريس سان جيرمان بتصرف جديد

الوكيل الإخباري - تجاهل الأرجنتيني ليونيل ميسي التواجد في حفل "ليغ 1" الخاص بتوزيع جوائز الدوري الفرنسي، وكأنه يؤكد على عدم رغبته الارتباط بنادي باريس سان جيرمان.



وقرر ميسي، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022-23، عدم حضور حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الأحد.



وفضل ميسي بدلا من ذلك حضور حفل موسيقى في مدينة برشلونة، حيث سافر الأرجنتيني سريعا إلى إقليم كتالونيا لحضور حفل "Cold play" المقام على ملعب "مونتجويك" الذي يستضيف نادي برشلونة بداية من الموسم المقبل.



ونشر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" يظهر فيه ميسي أثناء تواجده في حفل "كولد بلاي"، والجمهور يهتف باسم الأرجنتيني.



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وإلى جانب ميسي، غاب الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عن الحفل الفرنسي أيضا، فيما تواجد كيليان مبابي، وأشرف حكيمي ونونو مينديش من جانب الفريق الباريسي.

واحتفظ مبابي بجائزة "الأفضل في الدوري الفرنسي" للموسم الرابع على التوالي متفوقا على ميسي.



ولاحظ الجمهور غياب ميسي كذلك عن الفيديو الخاص بنادي باريس سان جيرمان للاحتفال بحصد لقب الدوري الفرنسي، حيث لم يظهر في الفيديو الذي نشره النادي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التعادل مع ستراسبورغ في الجولة 37 من "ليغ 1".





يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهناك تكهنات بعودته من جديد إلى نادي برشلونة، من أجل الاعتزال بقميص "البلوغرانا".

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