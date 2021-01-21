ميسي يثير القلق في برشلونة

الوكيل الإخباري _ تحدثت قناة "cuatro" الإسبانية في تقرير عبر موقعها على شبكة الإنترنت، عن القلق الموجود داخل نادي برشلونة في الوقت الراهن، بسبب الغموض الذي يكتنف مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وأشار التقرير إلى وجود توتر كبير داخل النادي الكاتالوني، وأن قرار تأجيل الانتخابات في النادي، والتي كانت مقرره هذا الشهر، يؤثر سلباً على إقناع ميسي بتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف.





وقد يكون ليو ميسي في أشهره الأخيرة كلاعب في برشلونة، ولكن لم يعلن اللاعب عن قراره حول مستقبله ولن يفعل ذلك حتى نهاية الموسم الحالي.





و فتح ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالفعل الباب أمام انضمام قائد البارسا إليهما، ويخشى برشلونة أن يقرر ليو الرحيل أخيرًا وتنتهي فترته التاريخية في برشلونة.





الإحباط الذي ظهر على ليو ميسي والذي تجلى بطرده ضد أتلتيك بيلباو في نهائي السوبر، يجعل المخاوف في برشلونة، أن يصل الأمر إلى أكثر من ذلك، وأن يؤثر على قراره بترك النادي.





ويريد الأرجنتيني أن يكون في مشروع رياضي ناجح والفريق الحالي لا يقدم ضمانات للقتال من أجل جميع الألقاب. لذلك، فهم يخشون أنه قد يتخذ قرار المغادرة.





بالإضافة إلى المشروع الرياضي، فإن الوضع الاقتصادي لبرشلونة سيكون حرجاً، الأمر الذي قد يقف عثرة أمام تجديد عقد ميسي بنفس الراتب الذي يتقاضاه حالياً، ولذلك فإن الوضع الإقتصادي لبرشلونة قد يكون سبباً آخراً لرحيل اللاعب.





وأظهر نيمار بالفعل رغبته باللعب في الموسم المقبل مع ميسي وفتح ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الباب على مصراعيه له في نادي العاصمة الفرنسية، لافتاً إلى أن هناك كرسي محجوز لجوهرة الأرجنتين.





ميسي لن يختار النادي الذي سيلعب فيه مقابل المال، ولكن يجب أن يكون هناك مشروع رياضي يجذبه، والآن لدى باريس سان جيرمان أيضًا مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، الذي يمكنه إقناعه بالذهاب إلى باريس.





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المصدر : ملاعب



