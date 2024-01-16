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الثلاثاء، 16-01-2024 02:17 م

ميسي يحافظ على جائزة أفضل لاعب في العالم

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الوكيل الإخباري - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وتفوق ميسي على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية (البريميرليج - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا).

وحصد ليو جائزة الأفضل للمرة الثالثة في مسيرته، والثانية على التوالي بعد عامي 2019 و2022.

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بذلك بات ميسي الأكثر تتويجًا بجائزة الأفضل، برصيد 3 مرات، متفوقًا على غريمه كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي اللذين توجا بها مرتين.


ولم يحضر ميسي الحفل المقام في لندن، وقرر البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، والانتظام في تدريبات إنتر ميامي.


وجاء فوز ميسي بالجائزة، رغم أن التصويت كان على الإنجازات خلال الفترة من 19 ديسمبر/كانون الثاني 2022، وحتى 20 أغسطس/آب الماضي، وبالتالي لم يدخل إنجاز ميسي بتحقيق لقب كأس العالم ضمن هذه الفترة.


يشار إلى أن ميسي، حصد أيضًا جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته، خلال شهر أكتوبر/تشرين الماضي.
في المقابل نالت أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات عن عام 2023

 

 

ملاعب 

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