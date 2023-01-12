ميسي يحدد شرطاً للموافقة على عرض الهلال السعودي

الوكيل الإخباري - حدد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، شرطًا واحدًا للموافقة على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي.



وكانت إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، قد دخلت في مفاوضات للتعاقد مع ليونيل ميسي، سيرًا على خطى النصر الذي تعاقد مع كريستيانو رونالدو.



وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن يسعى لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، في آخر مسيرته في كرة القدم، بعد الحصول على كأس العالم قطر 2022.



وأكدت الصحيفة، أن ليونيل ميسي، سوف يرحل عن قارة أوروبا بأكملها، بمجرد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في ظل تلقيه عروضًا من أمريكا والمملكة العربية السعودية.



وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي قد يرحل، عن باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف القادم، حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أو يجدد لعام آخر مع الفريق، إذا تأجل الحصول على البطولة القارية.

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