الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. ويؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه

لليوم الرابع على التوالي.. استقرار أسعار الذهب محليا

أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة

عاجل

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 09:28 ص

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

12202218234447959282031


الوكيل الإخباري - أكد الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أنه حقق حلم الطفولة بتحقيق لقب كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيكمل مسيرته الدولية مع الأرجنتين.

وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، والأولى في مسيرته، بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3).

وقال ميسي في تصريح لقنوات "beIN sports": "لقد عانينا كثيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب، هذه الكأس جميلة حقًا".

وأضاف: "لا نستطيع الانتظار قبل العودة إلى الأرجنتين، لنرى الجنون الذي ينتظرنا هناك".

وتابع: "كنت أرغب في الفوز بهذا اللقب كثيرًا، كان لدي هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بالفوز بكأس العالم. لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا".

وواصل: "كنت على ثقة أن الله سيمنحها لي، لكن من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، الآن علينا الاستمتاع".

وأتم: "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل".

اضافة اعلان

 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202219102311650869958

هل تعمد ميسي تقليد مارادونا برفع كأس العالم؟

12202219103015802461273

شاهد.. أول منشور لميسي بعد فوزه بكأس العالم 2022

1220221994231199361231

بيليه يوجه رسالة إلى ميسي ومبابي ومنتخب المغرب بعد نهائي مونديال قطر

1220221992021803417398

تفاعل مع الشيخ ميسي في لقطة ستبقى للتاريخ

1220221991110358038497

وداعا قطر وإلى اللقاء..

122022199550241478918

الترتيب النهائي لمنتخبات مونديال قطر 2022 .. فما ترتيب المنتخبات العربية؟

أخبار متعلقة
12202218184948938731553

ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم

12202214104616196953788

ميسي وأساطير الأرجنتين يكشفون سبب وصولهم لنهائي كأس العالم

122022149335292412570

بطائرة الهليكوبتر .. ميسي يحلق في السماء (فيديو)

1220223104755854922152

ميسي يزين التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد أستراليا

7

"تعلم الدرس من الخسارة أمام السعودية".. ماذا قال ميسي بعد الفوز على المكسيك؟

11202222134526408120511

إلغاء 3 أهداف للأرجنتين أمام السعودية