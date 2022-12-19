ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الوكيل الإخباري - أكد الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أنه حقق حلم الطفولة بتحقيق لقب كأس العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيكمل مسيرته الدولية مع الأرجنتين.



وقاد ميسي الأرجنتين للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، والأولى في مسيرته، بعد الفوز على فرنسا (4-2) بركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي (3-3).



وقال ميسي في تصريح لقنوات "beIN sports": "لقد عانينا كثيرًا من أجل تحقيق هذا اللقب، هذه الكأس جميلة حقًا".



وأضاف: "لا نستطيع الانتظار قبل العودة إلى الأرجنتين، لنرى الجنون الذي ينتظرنا هناك".



وتابع: "كنت أرغب في الفوز بهذا اللقب كثيرًا، كان لدي هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، كنت أرغب في إنهاء مسيرتي بالفوز بكأس العالم. لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا".



وواصل: "كنت على ثقة أن الله سيمنحها لي، لكن من الجنون أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، الآن علينا الاستمتاع".



وأتم: "لن أعتزل اللعب الدولي، أريد مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين كبطل".

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