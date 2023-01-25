الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

التربية : السماح لطلبة التوجيهي استخدام الآلة الحاسبة للمواد التي تتطلب ذلك

تنويه من الأمن السيبراني بشأن كلمات سر مواقع التواصل

الملك يطلع على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستونيا

330 ألف طالب وطالبة بكالوريوس في الجامعات الأردنية

313 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في 2022

الصفدي يدعو النواب لجلسة رقابية الثلاثاء المقبل

يقظة أحد المواطنين تجنّبه الوقوع ضحية للاحتيال ويساهم في إلقاء القبض على 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث المرورية

محافظة: التعليم المهني سيصبح 3 سنوات اعتبارا من الصف التاسع

تنقلات بالجهاز القضائي - أسماء

الأربعاء، 25-01-2023 03:05 م

ميسي يحسم موقفه من اللعب في السعودية وأمريكا

12023259420698211316 (1)


الوكيل الإخباري - حسم ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه بشأن إمكانية خوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية خارج حدود قارة أوروبا.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في صدر غلافها لعدد الأربعاء: "رغم أن هناك أندية سعودية وأمريكية توجه أنظارها إليه، إلا أن ميسي لم يتخل عن فكرة اللعب في المستويات الكبيرة داخل أوروبا".


وأضافت الصحيفة: "ومع ذلك لم يوقع ميسي على عقد جديد مع بي إس جي، ويدرس كافة البنود المطروحة".

وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى صيف 2024 بشرط موافقة ليونيل ميسي.

وانضم ميسي (35 عاما) لصفوف النادي الباريسي في صيف 2021 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

وثار جدل كبير في اليومين الماضيين بشأن خطوة ليونيل ميسي القادمة، سواء بتجديد عقده مع باريس أو إغرائه بعروض من السعودية وأمريكا أو إمكانية عودته مجددا إلى برشلونة.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120232591046870345974

رسميا.. الزمالك يقيل مدربه فيريرا ويكشف هوية الطاقم البديل

120232595411546614550

تقرير طبي يحسم موقف ثنائي النصر من موقعة الاتحاد

1202325102911257643018

ليفربول يحدد موعد حسم صفقة أمرابط

1202325103544839785826 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1202324154642206535588 (1)

تفاصيل عرض النصر السعودي لمودريتش

120232415734755362280

مشجع مغربي يفاجئ أنشيلوتي بطلب غريب في مباراة ريال مدريد وبلباو (فيديو)

أخبار متعلقة
12023119155680925857

سان جيرمان يرفض الاحتفال بميسي

120231122813655858896

في غياب ميسي.. مبابي يقود تشكيل باريس المتوقع أمام لانس

12023111835757583447

ما سر ظهور قميص ميسي داخل متجر الهلال بالرياض؟

1202319149477590793

ميسي يوجه رسالة لعشاقه ومتابعيه بمناسبة العام الجديد

12202231114920163541921

جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع ميسي

122022299848735727676

مشجعون يقطعون الطريق على ميسي ويطوقون سيارته (فيديو)