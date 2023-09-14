ميسي يحصل على وظيفة جديدة في منتخب الأرجنتين

الوكيل الإخباري - حصل ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم العالمية ونجم إنتر ميامي الأمريكي، على وظيفة جديدة في منتخب الأرجنتين، بعيدا عن أرض الملعب.



ورغم عدم مشاركة ميسي مع الأرجنتين في الفوز 3-0 على بوليفيا بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 قبل يومين، لكنه تواجد على مقعد البدلاء.



وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية نقلاً عن قناة "تي إن تي سبورتس" الأرجنتينية أن ميسي تم تسجيله كمدرب مساعد في الجهاز الفني للأرجنتين خلال مباراة بوليفيا، بما سمح له بالجلوس على مقعد البدلاء، رغم عدم قيده في قائمة اللقاء.



وقام ميسي بملء استمارة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوضح من خلالها أنه مدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخبه الوطني، وهو ما أتاح له البقاء على الدكة.



ميسي كان قد تعرض لإصابة بكدمة في مباراة الإكوادور الأولى التي سجل خلالها هدف فوز بلاده من ركلة حرة مباشرة قبل أن يغيب عن لقاء بوليفيا.



وفضل ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، إراحة ميسي خلال مواجهة بوليفيا خوفاً من تفاقم الإصابة، بالإضافة إلى أن ارتفاع سطح ملعب "Hernando Siles" الذي احتضن المباراة، يُقدر بـ3625 متر عن سطح البحر، وكان له دورا أيضا في القرار.



يذكر أن ميسي هو الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 104 أهداف في 176 مباراة، وقاد "ألباسيلستي" لألقاب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2020 وكأس فيناليسما 2022.

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