ميسي يحطم رقم رونالدو التاريخي في الدوريات الأوروبية الكبرى

الوكيل الإخباري - حطم الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، الرقم التاريخي المُسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5"، بعد المساهمة في فوز نادي العاصمة الفرنسية على مونبلييه 3-1 في الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي أمس الأربعاء.



سجل ميسى الهدف الثانى لفريق باريس سان جيرمان، داخل شباك مونبلييه في الدقيقة 72 من عمر أحداث الشوط الثاني للمباراة.



بات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الاكثراً تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكُبرى برصيد 697 هدفاً، محطمًا رقم رونالدو صاحب الـ 696 هدفًا.



ووصل ليونيل ميسي إلى هذا المعدل من الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيج 5"، على الرغم من خوض 84 مباراة أقل من كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الحالي.



شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في 28 هدفا من مجموع 23 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بكافة المسابقات، حيث سجل 14 هدفا وصنع 14 أخرين.



جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 51 نقطة.

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