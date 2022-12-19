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الإثنين، 19-12-2022 09:26 ص

ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم

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الوكيل الإخباري - افتتح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، التسجيل لراقصي التانجو في نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا، اليوم الأحد على ملعب لوسيل.

وجاء هدف ميسي من علامة الجزاء، في الدقيقة 23، بعد تدخل عثمان ديمبلي على أنخيل دي ماريا.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في جميع الجولات الخمس للبطولة خلال نسخة واحدة.

وأحرز ميسي خلال مرحلة المجموعات في شباك السعودية والمكسيك، ثم سجل في ثمن النهائي أمام أستراليا، وفي ربع النهائي ضد هولندا، قبل أن يهز شباك كرواتيا في نصف النهائي.

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فأشارت إلى أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم، منذ مونديال 1966 على الأقل، يساهم في 20 هدفا على مدار مسيرته في البطولة (سجل 12 وصنع 8).

كما بات ميسي يتصدر منفردا قائمة هدافي مونديال 2022، برصيد 6 أهداف، متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي (5 أهداف).

وسجل البرغوث اليوم أول أهدافه في نهائي كأس العالم، بعدما فشل في هز شباك ألمانيا، خلال المباراة الختامية لنسخة 2014.

وأحرز ميسي 4 أهداف في النسخة الحالية من ضربات جزاء، وأضاع أخرى أمام هولندا.

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