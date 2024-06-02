ميسي يحقق رقما قياسيا مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

الوكيل الإخباري - صنع الأرجنتيني ليوينل ميسي، نجم إنتر ميامي، التاريخ في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث أصبح أسرع لاعب يصل إلى 25 مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد، بعدما قاد فريقه للتعادل مع سانت لويس، بنتيجة (3-3)، في اللقاء الذي جمعهما، فجر الأحد، بالجولة الـ17 للمسابقة.



ولم يحتج ميسي سوى 12 مباراة هذا الموسم ليصل إلى 12 هدفا و13 تمريرة، محطما الرقم القياسي السابق الذي حققه كارلوس فيلا في موسم 2019 الذي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب.



في ذلك الموسم، احتاج فيلا إلى أربع مباريات أكثر من ميسي - 16 مباراة إجمالاً - للوصول إلى 25 مساهمة في الأهداف.



وسجل ميسي هدفا بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، صنعها صديقه المقرب وزميله السابق في برشلونة، جوردي ألبا.



كما صنع ألبا هدف التعادل للويس سواريس في الدقيقة 45، بينما سجل الظهير الأيسر لاحقًا في الدقيقة 85 لإنقاذ التعادل لصالح إنتر ميامي على أرضه.



ويملك ميسي وسواريز الآن 12 هدفًا، بفارق أربعة أهداف عن كريستيان أرانغو لاعب ريال سولت ليك، متصدر جدول هدافي الدوري الأمريكي للمحترفين.



ويواجه إنتر ميامي مهمة صعبة الآن؛ إذ سيضطر للتخطيط فترة طويلة دون ميسي وبعض اللاعبين الأساسيين الآخرين، حيث من المتوقع أن ينضم كل من سواريز، وماتياس روخاس إلى تشكيلة كوبا أمريكا النهائية لمنتخبي أوروغواي وباراغواي على التوالي.



وحال وصول الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا، لن يعود ميسي إلا بعد 14 يوليو، قد يغيب عن 6 مباريات في الدوري على الأقل، ولدى إنتر ميامي مباريات في الدوري الأمريكي في 17 يوليو (ضد تورنتو)، و20 يوليو (ضد شيكاغو)، قبل أول مباراة له في كأس الدوريات في 27 يوليو (ضد بويبلا).

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