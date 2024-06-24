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الإثنين، 24-06-2024 02:41 م

ميسي يحلم بصورة مع هذا الشخص

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الوكيل الاخباري- كشف ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، عن هوية الشخص الذي يحلم بالتقاط صورة معه.

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وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "لقد طلب مني الكثير من الصور.. لكن لماذا لا يمكنني الحصول على صورة مع جوردان؟ إنه أعظم شيء موجود".

وأضاف البرغوث "من الصعب علي الانضمام إلى مجموعات اللاعبين بسبب طبيعتي، لكن رودريجو دي بول ساعدني كثيرا. إنه يذكرني كثيرا بلافيتزي".

وتابع "لم أكن أهتم بالتكتيك، ومع بيب جوارديولا تعلمت الكثير، وبدأت أفهم المباريات وسياسة الاحتفاظ بالكرة، لقد تطورت كرة القدم، واليوم كل شيء أصبح تكتيكيا بشكل مفرط".

وأتم "اليوم يمكن لأي فريق، أن يدافع بخطين من 4 لاعبين، أو بوضع 5 لاعبين في الخلف بشكل منظم ومدروس، وذلك يعقد الأمور، لقد أصبح كل شيء أكثر تكتيكيا وبدنيا".

 




 

 


 

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