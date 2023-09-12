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الثلاثاء، 12-09-2023 01:22 م

ميسي يختار أفضل مدافع في العالم حاليا

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الوكيل الإخباري - صرح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، بأن مواطنه كريستيان روميرو، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي، يعتبر أفضل مدافع في العالم حاليا.

وكال ليونيل ميسي المديح لكريستيان روميرو، ووصفه بأنه الأفضل في العالم بمركزه حاليا، رغم أنه دائما ما يغيب عن أذهان الجماهير ووسائل الإعلام في القوائم المفضلة.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عقب نهاية مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور (1-0) في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، "روميرو؟ أعتقد أنه أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي. لقد لعب بشكل جيد للغاية، وفي رأيي، كان رجل المباراة".

وأضاف نجم إنتر ميامي: "وجوده خلفي هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي. إنه يدفعني دائما إلى التقدم إلى الهجوم، لأنه يريد دائما اللعب وجها لوجه ضد خصمه، لقد اعتدت على عدم النظر إلى الوراء بوجوده، وهذا أمر جيد بالنسبة لي".

وأظهر ميسي إعجابه بروميرو منذ بطولة كوبا أمريكا 2021، والتي ساهم فيها كلا النجمين في تحقيق اللقب الأول منذ مدة طويلة، حتى أن "البرغوث" طالب إدارة فريقه برشلونة آنذاك بمحاولة التعاقد مع اللاعب، لكن توتنهام تمكن من الظفر بخدماته في نهاية المطاف.

وشارك روميرو في 23 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل خلالها هدفين، كما أحرز هدفين بقميص توتنهام خلال أربع مباريات شارك فيها في الموسم الحالي (2023-2024).

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