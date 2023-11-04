السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

حماس: نقاتل الاحتلال دفاعا عن شعبنا وعن أرضنا

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

بدء الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية العرب في عمان

مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه

جيش الاحتلال يجدد الطلب من سكان غزة بالنزوح جنوباً

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الاقصى

الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف هندوراس المندد للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

50 شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح نحو غزة

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 9488 شهيداً

السبت، 04-11-2023 12:38 م

ميسي يختار أفضل هدف في مسيرته

112023495849897083869


الوكيل الإخباري - يفخر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، بأحد الأهداف التي سجلها في مرمى ريال مدريد منذ ما يقرب من 12 عامًا.

وخلال مقابلة مع صحيفة "ليكيب"، تم سؤال ميسي: "لقد سجلت أكثر من 800 هدف في مسيرتك، هل هناك هدف معين لديك ذكريات خاصة به؟".

أجاب ليو ميسي: "أنا دائماً أقول أن أفضل الأهداف والأهم بالنسبة لي هي تلك التي سجلتها في نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي كأس العالم".

ثم أضاف: "ومع ذلك، هناك هدف أتذكره دائمًا بسبب طريقة تسجيله وأهميته بالنسبة لي".

وشرح النجم الذي حاز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات: "هذا الهدف هو في مباراة ضد ريال مدريد، عندما انتصرنا (2-0) في برنابيو ضمن دوري أبطال أوروبا عام 2011".

وفي تلك المباراة، قدم ميسي أداءً استثنائيًا حين راوغ أربعة لاعبين من ريال مدريد، ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس إيكر كاسياس، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في تلك المباراة.

يُشار إلى أن ميسي انتقل عن برشلونة في صيف عام 2021 وهو يتصدر قائمة هدافي الكلاسيكو برصيد 26 هدفًا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120234121652395971106

ريال مدريد يخطط لضم لاعب برشلونة السابق

1120234114116274272603 (1)

واقعة غريبة .. حكم يعلن خسارة الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب

1120234112124235609585

ميسي يُحرج رئيس نادي برشلونة الاسباني

1120234103516365481309

صدام حكيمي والتعمري يزين جولة الدوري الفرنسي

112023410924814370116

بديل تين هاغ المحتمل يصفع مانشستر يونايتد

112023494324484053022

برشلونة يستغل أزمة لو سيلسو مع بوستيكوغلو

أخبار متعلقة
102023269550395709855

يامال يزامل ميسي في قائمة تاريخية لبرشلونة

10202322112428989554248

راموس: من الرائع مقابلة ريال مدريد

10202321115825500853546

ريال مدريد يخسر لاعبا جديدا في الكلاسيكو

1020238162117383475270

أول رد رسمي لإنتر ميامي على أنباء انتقال ميسي لبرشلونة على سبيل الإعارة

1020238105558439537304 (1)

مدرب إنتر ميامي يعلق على تقارير إعارة ميسي إلى برشلونة

1020237102038605745687

4 غيابات ترهق تشافي قبل الكلاسيكو