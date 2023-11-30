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الخميس، 30-11-2023 04:52 م

ميسي يرفض الظهور في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد جيمي كاراغر

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ملاعب - كشفت الصحفية البريطانية كايت عبدو، مقدمة برنامج "جولازو"، أن ليونيل ميسي رفض عرض الظهور على قناة CBS Sports بسبب تواجد أسطورة ليفربول جيمي كاراغر، في الفريق الإعلامي للبرنامج.

وكان جيمي كاراغر، كشف سابقا عن كواليس تلقيه رسالة خاصة من ميسي في يناير 2022، بعدما انتقد أداءه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قال له النجم الأرجنتيني: "أيها الحمار".

ورد جيمي كاراغر، وقتها قائلا: "ليونيل أنت الأعظم في كل العصور وأنا أحبك، وأنا (حمار) بالفعل إذا تمت مقارنتي بك، لكنك لم تتأقلم بسهولة هناك في باريس".

وأشارت كايت عبدو، في حلقة، يوم الخميس، إلى أن مسؤولي البرنامج قاموا بتوجيه دعوة لميسي للحضور، موضحة: "قمنا بتقديم دعوة لنادي إنتر ميامي من أجل تواجد النجم الأرجنتيني معنا كضيف، وتلقينا الجواب الرسمي من النادي بالرفض، وعلى ما يبدو أن ميسي لن يظهر في أي برنامج تلفزيوني يتواجد فيه كاراغر".

وقام كاراغر بالرد على حديث مقدمة البرنامج، ضاحكا، وقال: "من تفضلون في البرنامج ميسي أم أنا؟ هل تعتقدون أن ميسي سيجلب هذه الطاقة التي نحتاجها في البرنامج؟".

ووجهت كايت عبدو سؤالا لكاراغر، قائلة "هل انتهى النقاش بين الأفضل ميسي أم رونالدو، ليوضح: "لم يكن هناك أبدًا نقاش ورونالدو لم يكن قريبا ولا بأي شكل من الأشكال من ميسي، كريستيانو واحد من أعظم الهدافين تاريخيًا لكن ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ".

لتباغته مقدمة البرنامج، قائلة "ميسي قال لك إنك حمار ورونالدو تجاهلك؟"، وأجاب كاراغر: "هذا يؤكد أنني ليس لدي أي تحيز، وعلى الرغم من أنه نعتني بالحمار لكنني لازلت أقول ميسي".

وووجهت كايت عبدو سؤالا لكاراغر، قائلة "هل انتهى النقاش بين الأفضل ميسي أم رونالدو، ليوضح: "لم يكن هناك أبدًا نقاش ورونالدو لم يكن قريبا ولا بأي شكل من الأشكال من ميسي، كريستيانو واحد من أعظم الهدافين تاريخيًا لكن ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ".

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لتباغته مقدمة البرنامج، قائلة "ميسي قال لك إنك حمار ورونالدو تجاهلك؟"، وأجاب كاراغر: "هذا يؤكد أنني ليس لدي أي تحيز، وعلى الرغم من أنه نعتني بالحمار لكنني لازلت أقول ميسي".

 

ملاعب

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