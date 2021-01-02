السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 09:18 ص

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

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الوكيل الإخباري- شهد مران فريق برشلونة الأول لعام 2021، مشاركة النجم الأرجنتيني شارك ليونيل ميسي، بصورة طبيعية استعدادا لمباراة هويسكا يوم الأحد القادم.

وعاد نجوم البرسا مرة أخرى إلى التدريبات مساء السبت بعد الراحة الاستثنائية بمناسبة السنة الجديدة، وكان في مقدمتهم ليونيل ميسي، الذي أثبت جاهزيته للفترة المقبلة.

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وكان ميسي قد تعرض لإصابة في الكاحل، أبعدته عن مباراة إيبار الأخيرة في الليغا، والتي تعادل فيها برشلونة بهدف لمثله.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد عاد ميسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد يومين من عودته من إجازة أعياد الميلاد.

وشارك ميسي في 17 مباراة لهذا الموسم حتى الآن بمختلف المسابقات، وأحرز خلالها 10 أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وغاب عن التدريبات الرباعي المصاب جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وأنسو فاتي وفيليبي كوتينيو.

ويتحضر البلوغرانا لمواجهة هويسكا، المقررة الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ17 من الليغا.


 




 

 


 

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