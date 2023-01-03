ميسي يزف نبأ سارا لسان جيرمان

الوكيل الإخباري - زف ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، نبأ سارا للفريق الفرنسي.



ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي في طريقه للعودة إلى فرنسا، وسيتواجد في مركز تدريبات باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن لاعبي سان جيرمان حصلوا على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، لكن سيتواجد مع ميسي كل من بريسنيل كيمبيبي ونونو مينديز وريناتو سانشيز وتيموثي بيمبيلي الذين يتعافون من إصابات مختلفة.



وسيخضغ البرغوث الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، إلى فحص طبي روتيني، بالإضافة إلى خوض جلسة تدريبية خفيفة.

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وكان ليونيل ميسي قد حصل على إجازة تخطت 10 أيام، عقب الفوز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، على حساب فرنسا.



واستهل باريس سان جيرمان، عام 2023، بالخسارة 1-3 أمام مضيفه لانس، الأحد الماضي، على ملعب بوليرت ديليليس، في الجولة 17 من الدوري الفرنسي.

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