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الإثنين، 31-10-2022 03:25 م

ميسي يستعد لصدم برشلونة وباريس سان جيرمان معا

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع The Athletic أن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

الصحفي الإنجليزي ديفيد أورنستين، والذي يعد من بين أكثر الصحفيين مصداقية فيما يخص أخبار سوق الانتقالات، كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن اقتراب ميسي من إنتر ميامي.

وكتب أورنستين في تغريدة نشرها صباح الاثنين: "ثقة إنتر ميامي تتزايد في التعاقد مع ليونيل ميسي، لا يوجد اتفاق كامل، لكن إنتر ميامي الآن يتوقع أن ينضم صاحب الـ35 عاما إلى الفريق".

وأضاف: "يأمل النادي أن يتمكن من إنهاء الصفقة خلال الأشهر القادمة، وستعود المحادثات بين الطرفين بعد كأس العالم 2022".

واختتم: "باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقده، وبرشلونة سيحاول استعادته".

 
ويأتي ذلك في ظل ضغط باريس سان جيرمان على ميسي للتجديد مع منحه إمتيازات مشابهة للعقد الحالي في حين أن برشلونة أرسل رسائل لميسي معلنا رغبته في عودته مرة أخرى في نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية نهاية الموسم.

ومن المؤكد أن الأمور فيما يخص مستقبل ميسي ستهدأ تماما حتى نهاية مونديال قطر 2022، لكنها ستعود للاشتعال في يناير 2023.

يذكر أنه في وقت سابق أفيد أن ميسي اتفق مع أسطورة إنجلترا ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، على الانتقال إلى النادي في عام 2023، ومع ذلك، نفى وكيل أعمال النجم الأرجنتيني لاحقا المعلومات المتعلقة بخطط لاعب كرة القدم المستقبلية.

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