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الثلاثاء، 30-05-2023 02:04 م

ميسي يصدم جماهير برشلونة

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الحالي لا يضع في حساباته إمكانية العودة إلى صفوف برشلونة في الصيف.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل لا يثق في قدرة النادي الكتالوني على تقديم عرض له يستطيع تسجيله به.

يأتي هذا بسبب تأخر موافقة رابطة الدوري الإسباني على خطة النادي الكتالوني المالية الخاصة بسوق الانتقالات الصيفي.

ويأتي ذلك في ظل تقدم الهلال السعودي بعرض خيالي لميسي بقيمة 500 مليون يورو سنويا (بحسب الصحيفة)، إضافة لعدة أندية أخرى.

ويسعى ميسي لحسم موقفه في أسرع وقت ممكن وهو أمر غير ممكن بالنسبة لبرشلونة.

يذكر أن نادي برشلونة طلب الحصول على استثناء من رابطة الدوري الإسباني، لرفع القيود عن الفريق والسماح له بتسجيل العقود الجديدة، وإبرام صفقات.

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