ميسي يصدم عشاق كرة القدم غداة انضمامه لإنتر ميامي

الوكيل الإخباري - كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يخطط لأخذ استراحة مؤقتة من اللعب مع منتخب بلاده، وذلك من أجل التركيز على مسيرته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.



وصدم ميسي الحائز جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، عالم كرة القدم بتأكيده قبل أيام أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.



ويتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 21 يوليو المقبل في كأس الدوري ضد نادي كروز أزول المكسيكي.



ووفقا لصحيفة "ميرور"، فقد أبلغ ميسي الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين، السبت الماضي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني برغبته في الحصول على إجازة لمدة عام من تمثيل "راقصي التانغو" حتي يتكيف هو وعائلته مع محيطهم الجديد.



وأضاف المصدر، أن سكالوني يحتاج إلى استشارة مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل الاستجابة لرغبة ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وقبلها بعام للفوز بـ"كوبا أمريكا".



ومن غير الواضح ما إذا كان ميسي سيشارك في بطولة كوبا أمريكا العام المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة، وكذلك في مونديال 2026 الذي ستستضيفه الولايات المتحدة أيضا بالتشارك مع المكسيك وكندا.

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