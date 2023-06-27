الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

الثلاثاء، 27-06-2023 10:16 ص

ميسي يصدم عشاق كرة القدم غداة انضمامه لإنتر ميامي

620232791850947853513


الوكيل الإخباري - كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يخطط لأخذ استراحة مؤقتة من اللعب مع منتخب بلاده، وذلك من أجل التركيز على مسيرته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وصدم ميسي الحائز جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، عالم كرة القدم بتأكيده قبل أيام أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري؛ للانضمام إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

ويتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 21 يوليو المقبل في كأس الدوري ضد نادي كروز أزول المكسيكي.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فقد أبلغ ميسي الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثلاثين، السبت الماضي، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني برغبته في الحصول على إجازة لمدة عام من تمثيل "راقصي التانغو" حتي يتكيف هو وعائلته مع محيطهم الجديد.

وأضاف المصدر، أن سكالوني يحتاج إلى استشارة مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل الاستجابة لرغبة ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وقبلها بعام للفوز بـ"كوبا أمريكا".

ومن غير الواضح ما إذا كان ميسي سيشارك في بطولة كوبا أمريكا العام المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة، وكذلك في مونديال 2026 الذي ستستضيفه الولايات المتحدة أيضا بالتشارك مع المكسيك وكندا.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232793332206298026

الخليفي يضع مبابي أمام خيارين

620232793043356680696

دورة هامبورغ.. المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني

620232792551576354502

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

620232791218604489635

بعرض ضخم.. الأهلي السعودي يقترب من ضم ساحر ليفربول

62023279925451651827 (1)

عملاق الدوري الإيطالي يبدأ المفاوضات لضم المغربي أمرابط

62023279512851406209

اتحاد الكرة يكشف عن مدرب النشامى الجديد

أخبار متعلقة
620231016445528732485

بعد قدوم ميسي.. حقبة جديدة تنتظر الدوري الأميركي

620231091527119490858

رد فعل.. ميسي يضحك على وضع إنتر ميامي!

62023791019481098446

الكشف عن موعد توقيع ميسي المرتقب مع الهلال السعودي

62023611464939167409

يلماز يعلن اعتزاله

620235164844909985273

إصدار جدول مرحلة إياب دوري المحترفات الأردني

620235165414278222768

تعليمات دخول وجلوس الجماهير بمباراة الوحدات والفيصلي