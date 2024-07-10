ميسي يصل بالأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا بتخطي كندا

الوكيل الاخباري-

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قاد ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتين، حاملة اللقب إلى نهائي بطولة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، بعد تخطي كندا 2-0 فجر الثلاثاء في إيست راذرفورد، نيوجيرسي بالولايات المتحدة.وسجل خوليان ألفاريس عند الدقيقة الـ22 فيما تولى ميسي البالغ 37 عاما مهمة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لتضرب بطلة العالم موعدا في نهائي، الأحد، بمدينة ميامي، مع الفائز بين الأوروغواي وكولومبيا اللتين تلتقيان الأربعاء في شارلوت، كارولاينا الشمالية.بذلك اقتربت الأرجنتين أكثر من اللقب الثالث الكبير تواليا، عقب تتويجها بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب البرازيل المضيفة 1-0 ثم كأس العالم 2022 على حساب فرنسا بركلات الترجيح.