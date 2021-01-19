ميسي يعبر عن ندمه

الوكيل الإخباري _ تستمر تداعيات طرد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، من نهائي السوبر الإسباني أمام أتليتك بيلباو، وذلك بعدما نال البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته مع النادي الكتالوني.



ونال ميسي بطاقة حمراء مباشرة بعد تصرف عنيف تجاه آسيير فياليبري لاعب أتلتيك بلباو، قبل نهاية مواجهة نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد، والتي خسرها البارسا بنتيجة 2-3.





وبحسب برنامج “DeportesCuatro” التلفزيوني الإسباني الشهير، فإن ميسي اعتذر عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها، عقب نهاية المباراة، وذلك للاعبين في غرفة الملابس.



من جانبه، كشف برنامج “التشيرينجتو” التلفزيوني الإسباني أن ميسي شعر بندم شديد بسبب التصرف الذي قام به، وأنه كان يفترض أن يتحكم كثيرا في تصرفاته، حتى لو كان يشعر بالضيق من سيناريو خسارة برشلونة، وهو ما أوضحه للاعبين عقب نهاية المباراة.



وقبل لقاء بلباو، لعب ميسي 752 مباراة رسمية مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ تصعيده من الأكاديمية إلى الفريق الأول، لم يحصل خلالها على أي بطاقات حمراء، فيما تم إنذاره 78 مرة.



جدير بالذكر، أن هذه ثالث بطاقة حمراء في مسيرة ميسي الكروية، إذ سبق وأن تعرض لحالتي طرد رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.



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المصدر : ملاعب



