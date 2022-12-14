ميسي يعلن اعتزاله الدولي بعد نهائي المونديال

الوكيل الإخباري - أعلن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين موعد اعتزاله الدولي، وذلك عقب مساهمته في الفوز على كرواتيا مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

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وقال ميسي في تصريحات للصحفيين عقب لقاء كرواتيا مساء أمس الثلاثاء "ربما تكون مباراة النهائي الأحد المقبل هي الأخيرة لي مع المنتخب. علينا أن ننهي البطولة بشكل جيد".



وتابع "ما نعيشه حاليا يعد أمرا رائعا... أصبحنا على بعد خطوة واحدة من هدفنا، وسنقاتل لحصد اللقب".



وواصل "الأرجنتين لعبت 5 مباريات نهائية، ونتفهم طبيعة هذه اللحظة، وما علينا فعله. هذا الفريق قادر على تخطي الصعاب".



وأكمل "نحاول أن نكتب التاريخ، ونمتلك فريقا رائعا فاز بكوبا أمريكا، وخاض 36 مباراة من دون هزيمة، والآن سيخوض نهائي المونديال".



واسترسل "نريد الفوز لكن أي شيء يمكن أن يحدث"، مشيدًا بأداء جوليان ألفاريز ومستواه الرائع مع الأرجنتين.



وسجل ألفاريز هدفين من ثلاثية أمس، بينما كان ميسي صاحب الهدف الأول من ركلة جزاء.



وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب المقررة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد البيت.

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