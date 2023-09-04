ميسي يعود إلى الانتصارات مع إنتر ميامي

الوكيل الإخباري - استعاد إنتر ميامي انتصاراته تحت قيادة النجم ليونيل ميسي بعدما حقق فوزاً كبيراً على لوس أنجلوس 3-1 في الدوري الأمريكي.

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وصنع أسطورة الأرجنتين هدفين ليحقق ميامي انتصاره السابع في المسابقة ويرفع رصيده إلى 25 نقطة.



وأنهى ميامي الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه فاكوندو فارياس، بينما تألق ميسي في الشوط الثاني وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه النجم الإسباني جوردي ألبا، ثم عاد أفضل لاعب في العالم 7 مرات وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه ليوناردو كامبانا، بينما أحرز ريان هولينغشيد الهدف الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



وواصل ميسي انطلاقته الرائعة مع فريقه الجديد، بتحقيق انتصاره العاشر في 11 مباراة مقابل تعادل في مباراة واحدة.



وساهم بطل العالم 2022 في إحراز الأهداف في المباراة العاشرة له مع ميامي، بإحرازه 11 هدفاً وصناعته 5 أهداف.

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