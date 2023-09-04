الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

خفض سعر القمح المباع للمطاحن وتحديد سعر الشعير والنخالة المباع لمربي المواشي لشهر ايلول الحالي

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

صدور إرادة ملكية سامية

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

الإثنين، 04-09-2023 01:32 م

ميسي يعود إلى الانتصارات مع إنتر ميامي

92023492938535542647 (1)


الوكيل الإخباري - استعاد إنتر ميامي انتصاراته تحت قيادة النجم ليونيل ميسي بعدما حقق فوزاً كبيراً على لوس أنجلوس 3-1 في الدوري الأمريكي.

اضافة اعلان


وصنع أسطورة الأرجنتين هدفين ليحقق ميامي انتصاره السابع في المسابقة ويرفع رصيده إلى 25 نقطة.

وأنهى ميامي الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه فاكوندو فارياس، بينما تألق ميسي في الشوط الثاني وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه النجم الإسباني جوردي ألبا، ثم عاد أفضل لاعب في العالم 7 مرات وصنع الهدف الثالث الذي أحرزه ليوناردو كامبانا، بينما أحرز ريان هولينغشيد الهدف الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وواصل ميسي انطلاقته الرائعة مع فريقه الجديد، بتحقيق انتصاره العاشر في 11 مباراة مقابل تعادل في مباراة واحدة.

وساهم بطل العالم 2022 في إحراز الأهداف في المباراة العاشرة له مع ميامي، بإحرازه 11 هدفاً وصناعته 5 أهداف.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920234105056498264991

منتخب النشامى ينهي تدريباته بعمان ويغادر

920234103115861898200 (1)

جافي: كنا سنخسر أمام أوساسونا في هذه الحالة

920234101524868206575

رسميا.. الهلال يعلن تجديد عقد الدوسري

92023410513397146647

اتحاد جدة يغري نجم ريال مدريد بعرض متأخر

92023494441802653887

بنزيما يظهر بالثوب السعودي معتمدا لقب الحكومة - صورة

92023493618758041971

لا استقالة رسمية لرئيس نادي الحسين إربد

أخبار متعلقة
8202327143545215536088 (1)

ميسي يخالف اللوائح في ظهوره الأول بالدوري الأمريكي

8202316111616222380641

ميسي يوافق على وثائقي لتجربته الأمريكية.. فهل يتضمن العراك؟!

82023149614284460146

رسالة شديدة اللهجة لميسي قبل مباراته القادمة

8202310103618198618972

صدمة لجماهير إنتر ميامي.. تأجيل أول ظهور لميسي في الدوري الأمريكي

820237162825710468782

تلاسن حاد بين ميسي ولاعب برازيلي

82023712849647460653

بداية ميسي الخيالية تمنحه رقما تاريخيا