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الإثنين، 21-11-2022 11:49 ص

ميسي يعود الى التدريبات الجماعية

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "أوليه"، ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أعاد حالة الهدوء إلى معسكر المنتخب الارجنتيني، بعد القلق الذي أثاره في التدريبات السابقة، والتي غاب عنها وتدرب منفرداً وقد عاد اليوم الى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وتكون عودة ميسي خبر سار للمنتخب الأرجنتيني، حيث ان هذا يعني انه سوف يكون مستعد للمشاركة في المباراة الأولى بالمونديال أمام السعودية، على ملعب لوسيل.

يذكر ان الارجنتين سيواجه، المكسيك في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر الجاري، قبل أن تختتم مرحلة المجموعات بمواجهة بولندا يوم 30 من نفس الشهر.

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