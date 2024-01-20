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السبت، 20-01-2024 02:18 م

ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

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الوكيل الإخباري -  فجَّر تقرير صحفي أرجنتيني، الجمعة، مفاجأة استثنائية عن ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وكشفت إذاعة "دي سبورتس" الأرجنتينية، أن ميسي وآنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب التانجو حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.

ويتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط.

وتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث تلعب من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم أوروجواي، وتشيلي، وباراجواي، وبيرو.

كان ميسي ودي ماريا ساهما في آخر تتويج للأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.


وتأهلت 10 منتخبات لأولمبياد باريس وهي فرنسا "منظم البطولة"، مصر والمغرب ومالي من أفريقيا، أمريكا وجمهورية الدومينيكان من أمريكا الشمالية، نيوزلندا من أوقيانوسيا إضافة إلى إسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل من أوروبا.

ويتبقى تحديد مقعدين من أمريكا الجنوبية و3 مقاعد من آسيا ومقعد يحدده الملحق الدولي.

يذكر أيضا أنه من المنتظر مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز.

أما منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ستقام خلال الفترة من 24 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب.

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