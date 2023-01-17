ميسي يفاجئ جماهير الهلال بأهم قرار

الوكيل الإخباري - أبلغ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، "قراره النهائي" إلى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل؛ بعد العرض التاريخي، لضمه رسميًا.



وميسي البالغ من العمر 35 سنة، يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2023؛ وسط تضارب الأنباء، بشأن التجديد من عدمه.



ومع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الباريسي.. قدّمت إدارة نادي الهلال، عرضًا رسميًا إلى الأسطورة الأرجنتينية، مقابل 300 مليون يورو "1.2 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.



وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي عايد العليوي، قرار ميسي النهائي بشأن مستقبله؛ وذلك على لسان الإعلامي رضا بن رحمة "إسباني الجنسية".



وكشف ابن رحمة في تصريحات صحفية عن أن ميسي، رفض عرض الزعيم، بشكل رسمي.



وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الأسطورة الأرجنتينية، سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان؛ لمدة موسم رياضي آخر، حتى يونيو 2024، ثم سينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.



وأوضح ابن رحمة، أن ليونيل ميسي؛ لديه مشاريع كبرى في ميامي الأمريكية؛ حيث يرغب في الاستقرار هناك، خلال الفترة القادمة.



وبالتالي.. فإن ميسي، قد أغلق الباب نهائيًا، أمام الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سواء الصيف القادم، أو حتى في 2024.

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