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الخميس، 20-07-2023 11:47 ص

ميسي يفعلها مجددا.. قفزة هائلة لإنتر ميامي على مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - سجلت حسابات فريق إنتر ميامي، على مواقع التواصل الاجتماعي قفزة هائلة في عدد المتابعين بعد عرض تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسميا لاعبا بالفريق.

وأعلن نادي إنتر ميامي رسميا تعاقده مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر حتى موسم 2025.

وارتفع عدد المتابعين على الحساب الرسمي لفريق إنتر ميامي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى 10 ملايين متابع، بعد أن كان مليون متابع فقط.

بينما وصل عدد متابعين حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 10 ملايين أيضا بعدما كانوا مليونا قبل انضمام ميسي.

ومن المتوقع أن يحقق النادي الأمريكي مكاسب كثيرة وقياسية بفضل تعاقدهم مع ميسي، وتفضيل الأرجنتيني لهم على العودة لبرشلونة أو الانتقال للدوري السعودي.

بالمقابل فقد باريس سان جيرمان النادي السابق لميسي عددا غير معتاد من المتابعين على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ليعكس هذا الهبوط القيمة الجماهيرية الكبيرة للنجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

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