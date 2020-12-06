ميسي يفقد بريقه في برشلونة.. رقم سلبي جديد

ملاعب - وكالات

يثبت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يومًا بعد يوم، أنه فقد جزءًا كبيرًا من بريقه مع نادي برشلونة، حيث يواصل اللاعب تقديمه مستويات غير معهودة عنه، كان آخرها ليلة أمس السبت، حين تجرع فريقه مرارة الهزيمة على يد قادش بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.



نجوم الخط الأمامي في برشلونة لم يكن بمقدورهم فك شفرات الدفاع القادشي، وسط أداء باهت من ميسي، حيث اكتفى رفاق المدير الفني رونالد كومان بتسجيل هدف وحيد، كان من توقيع أحد لاعبي الخصم، حيث أحرز هدفًا ذاتيًا في مرماه.



وبحسب ما أوضحته شبكة سكواكا سبورت، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بات ليونيل ميسي الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يسدد 10 كرات على مرمى المنافس، دون أن يسجل أي أهداف، كما أشارت إلى أنه كرر هذا الأمر أيضًا في مباراة سابقة بمنافسات الموسم الحالي.



يبدو أن ميسي تخلى عن عادة تسجيل الأهداف، حيث أنه أحرز هدفين فقط في الليجا من كرات متحركة أو لعب مفتوح، بعيدًا عن ركلات الجزاء.







وبات برشلونة في وضع محرج مع المدرب الهولندي، حيث يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد، المتصدر.

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المصدر : ملاعب



