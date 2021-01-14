ميسي يقرر البقاء في برشلونة حتى الاعتزال

الوكيل الإخباري _ كشف فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن دور الأسطورة تشافي هيرنانديز لإقناع ليونيل ميسي قائد ومهاجم الفريق الكتالوني، بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





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ويحق لميسي حاليا التوقيع لأي فريق، على أن ينتقل لصفوفه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر "مجانا"، خاصة أنه في الفترة الحرة من عقده مع برشلونة.





وكان فيكتور فونت قد أعلن في توقيت سابق، بأنه تشافي سيتولى منصب المدير الفني لبرشلونة، حال توليه المسئولية برئاسة النادي الكتالوني.



وقال فيكتور فونت في حديث مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حاليًا، أنا اتحدث مع تشافي أكثر مما اتحدث مع زوجتي".





وأضاف: "ميسي أوضح الأمر، يريد الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، على أن يكون هناك مشروع ناجح لذلك".



وواصل: "نحن نملك هذا المشروع، وبوجود شخص يملك علاقة ثقة كبيرة مع ميسي، وهو تشافي، أنا واثق أن تواجد تشافي في مشروعنا، سيريح ميسي ويجعله يقرر البقاء".



وأوضح في هذا الصدد: "أنا أعلم أن تشافي وميسي يتواصلان مع بعضهما البعض. لكني لا أعلم طبيعة الأمور التي يتحدثان عنها".











المصدر : ملاعب



