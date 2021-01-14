الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

مقترحات لعودة الطلبة إلى الجامعات

بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

%4.3 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

تصريحات جديدة لوزير التربية حول عودة المدارس

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

رسالة من ولي العهد بعد تلقي لقاح كورونا

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن الاسبوع القادم

حقيقة العاصفة الثلجيّة غير المسبوقة التي ستضرب الاردن

إرادة ملكية بتعيين أحمد الخلايلة إماما للحضرة الهاشمية

العميد الفراية للوكيل بعد زيارة مركز التلقيح ضد كورونا : الوضع مطمئن

الخميس، 14-01-2021 02:31 م

ميسي يقرر البقاء في برشلونة حتى الاعتزال

120213151052997551156


الوكيل الإخباري _ كشف فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن دور الأسطورة تشافي هيرنانديز لإقناع ليونيل ميسي قائد ومهاجم الفريق الكتالوني، بتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

اضافة اعلان
ويحق لميسي حاليا التوقيع لأي فريق، على أن ينتقل لصفوفه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر "مجانا"، خاصة أنه في الفترة الحرة من عقده مع برشلونة.


وكان فيكتور فونت قد أعلن في توقيت سابق، بأنه تشافي سيتولى منصب المدير الفني لبرشلونة، حال توليه المسئولية برئاسة النادي الكتالوني.

وقال فيكتور فونت في حديث مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "حاليًا، أنا اتحدث مع تشافي أكثر مما اتحدث مع زوجتي".


وأضاف: "ميسي أوضح الأمر، يريد الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية مسيرته، على أن يكون هناك مشروع ناجح لذلك".

وواصل: "نحن نملك هذا المشروع، وبوجود شخص يملك علاقة ثقة كبيرة مع ميسي، وهو تشافي، أنا واثق أن تواجد تشافي في مشروعنا، سيريح ميسي ويجعله يقرر البقاء".

وأوضح في هذا الصدد: "أنا أعلم أن تشافي وميسي يتواصلان مع بعضهما البعض. لكني لا أعلم طبيعة الأمور التي يتحدثان عنها".




المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1568739108-6e7a7445-4ef8-4f93-9565-2926e7a7dca9 (Custom)

ريال مدريد يطرد 6 نجوم من أجل عيون مبابي

100-172240-mahrez-zidane-real-madrid-liga_700x400 (Custom)

زيدان يحسم مصير يوفيتش مع ريال مدريد

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

5f37bda54c59b760161e5748 (Custom)

اسطورة برشلونة يكشف عن بديل ميسي في الكامب نو

زين-الدين-زيدان-1 (Custom)

غضب في ريال مدريد بسبب قرار زيدان

138-110300-1032646554-0-0-1811-979-1000x541-80-0-0-99f4b5fa181d37341efbba1fa0e71fc4_700x400 (Custom)

راموس يوضح حقيقة لعبه بجانب محمد صلاح

أخبار متعلقة
5f37bda54c59b760161e5748 (Custom)

اسطورة برشلونة يكشف عن بديل ميسي في الكامب نو

5f3e0b874c59b76bbd31ff22

ميسي يتخذ قرارا حاسما في برشلونة حول مستقبله

177-144535-lionel-messi-barcelona-award-2020-sport_700x400

تسريب وجهات ميسي المقبلة

5ff005814236046935208c55

ميسي يزف نبأ سارا لبرشلونة

68536c55-58fb-4c4d-a712-0df3fcc61d0c

مانشستر سيتي يوجه ضربة قاضية لميسي

5fe18a534c59b7781c438f8a

ميسي ينال جائزة جديدة في الدوري الإسباني