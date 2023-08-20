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الأحد، 20-08-2023 02:40 م

ميسي يقود إنتر ميامي لأول لقب في تاريخ النادي

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الوكيل الإخباري - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9).

سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف، توج بها هدافا للبطولة خلال 7 مباريات خاضها، كما نا جائزة أفضل لاعب.

كما حقق البرغوث رقما تاريخيا، بإضافة اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان إثر نهاية عقده في يونيو/ حزيران الماضي.

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